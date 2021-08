Dé printshop met passie voor print en papier; Printshop-Drukkerij

Het team van Copypoint staat klaar om iedere klant zo goed en snel mogelijk van dienst te zijn. Hulp nodig bij bij de keuze van het juiste papier of bij het online bestellen? Geen probleem! Klantvriendelijkheid staat voorop bij Copypoint.

Service

“Een rij printers maakt nog geen goede printshop”, zegt eigenaar Johan Mulder. “Het verschil maak je door goed te adviseren en te zorgen dat het eindresultaat helemaal naar wens is.”

Wij hebben veel verschillende klanten, met een grote diversiteit aan wensen. Bedrijven, studenten, maar ook particulieren.”

Maatwerk

De prints kunnen in uiteenlopende maten geleverd worden. “Van visitekaartje tot spandoek, en alles ertussenin.” Copypoint beschikt over een posterprinter. “Naast het veelgevraagde A3 en A4 formaat kunnen we zelfs posters tot een meter breed maken. Voor de lengte is de maat van de papierrol de beperkende factor, maar als het moet printen we tot dertig meter lang”, aldus Mulder. Alle posters kunnen op diverse soorten papier geprint worden: budget, normaal of glossy voor fotokwaliteit.

PDF

Verenigingen of particulieren die programmaboekjes, een clubblad of brochures nodig hebben zijn bij Copypoint ook op het juiste adres. “We sturen een bestand, liefst in pdf, naar een apparaat en de boekjes komen er gevouwen en geniet uit. Het streven is altijd om de opdrachten nog dezelfde dag te verwerken.” Copypoint drukt ook briefpapier, enveloppen, visitekaartjes en menukaarten voor bedrijven.